В Самарской области временно перекрыли участок на трассе М-5 «Урал» 9 марта 2023 года

Регион накрыл туман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области временно перекрыли участок трассы на М-5 «Урал». Ограничения связаны с ухудшением погоды.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор», ограничения будут действовать с 20:30 до 00:00 9 марта 2023 года. На автодороге перекрыли участок с 890-го по 945-й километр – от Сызрани до Большой Рязани. Специалисты отмечают, что данные меры приняли из-за сильного тумана. Видимость на дороге – до 20 метров.

Напомним, синоптики предупредили горожан об ухудшении погоды в регионе. В губернии объявили желтый уровень опасности из-за усилившегося ветра.

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