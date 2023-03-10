Расписание электрички из Тольятти в Самару изменят 11 марта 2023 года

Пригородный поезд проследует по измененному расписанию на участке Жигулевское море - Курумоч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области вновь изменят график движения пригородных поездов. На этот раз корректировки затронут электричку, которая курсирует из Тольятти в Самару. Об этом говорится в сообщении на сайте Самарской ППК.

В субботу, 11 марта 2023 года, электричка № 6326-6308/6307 Жигулевское море (отпр. 14.41) — Курумоч (15.31-15.33) – Самара (приб. 17.01) по техническим причинам проследует по измененному расписанию. Это коснется участка Жигулевское море — Курумоч.

Из Тольятти пригородный поезд отправится в 14:24, в Курумоч он прибудет в 15:15. Остановка на этой станции у него продлится до 15:33. В Самару пассажиров доставят, как и положено, в 17:01.

Напомним, с 11 марта 2023 года также изменят расписание движения скоростного электропоезда «Ласточка». По другому времени по выходным будет ходить утренний рейс Сызрань-1 — Самара.

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