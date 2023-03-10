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НовостиОбщество10 марта 2023 6:58

Самарскую область накроет густой туман 10 марта 2023 года

В регионе объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
Плотный туман накроет регион

Плотный туман накроет регион

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает бушевать непогода. После сильного ветра регион накроет густой туман 10 марта 2023 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе объявили желтый уровень опасности из-за плотного тумана. Видимость составит 500 метров и менее. Местным жителям рекомендуют быть более аккуратными на дороге, не стоит ориентировать на впереди идущий автомобиль, тем более приближаться к нему.

Напомним, в губернии из-за перепада температур талая вода затопила проезжую часть. Потоп парализовал трамвайные линии, общественные транспорт не мог двигаться утром и вечером 9 марта 2023 года.

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