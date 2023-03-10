В Самаре автомобилисты пытаются «доплыть» до работы в поселке Зубчаниновка

Городской блогер поделился кадрами. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители продолжают делиться кадрами последствий весеннего половодья. Поселок Зубчаниновка вновь оказался под водой.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео в социальных сетях. Судя по кадрам, автомобилистам приходится «доплывать» до работы. В комментариях пользователи отмечают, что похожая ситуация наблюдается практически во всем городе. Другие же горожане шутят, что сбылась их мечта – они наконец-то побывали в Венеции.

Напомним, вчера очевидцы показали, как трудно добираться по затопленным участком на другую сторону дороги. Пенсионер по щиколотку окунулся в воду, чтобы перейти проезжую часть.

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