Дачу со слонами в Самаре откроют для посетителей и сделают там фотозоны для молодоженов

Реставрацию здания завершат в 2024 году, а благоустройство прилегающей территории - в 2025-м / Фото: hinshtein.ru

В Самаре откроют для посетителей один из главных символов города — дачу купца Константина Головкина. Она также известна как дом со слонами. Произойдет это после завершения работ по восстановлению здания и благоустройства прилегающей территории.

— В будущем здание откроют для посетителей. В планах также возродить многолетнюю традицию — приезд молодоженов к дому со слонами. Фотозоны обязательно предусмотрят, — сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Насколько известно, сейчас рабочие меняют блоки, из которых было собрано здание. Многие из них пришли в негодность. Реставрацию здания планируется завершить в 2024 году. Работы, связанные с благоустройством территории, — в 2025-м. Предполагается привести в порядок три скульптуры и фонтан, а также обустроить спуск в Волге (там сделают лестницу). Обсуждаются два варианта преображения прибрежной зоны — установка причала или аутентичного дебаркадера. Второй — наиболее вероятен.

Напомним, в настоящее время дача со слонами находится в федеральной собственности. Она закреплена за Самарским политехом. После реставрации в здании разместят международную школу молодых архитекторов.

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