Памятник участникам СВО планируют установить в Самаре

Мемориалы героям СВО могут появиться и в других муниципалитетах Самарской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре планируют установить памятник участникам специальной операции. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на заседании Общественной палаты Самарской области 10 марта 2023 года.

По словам главы региона, уже создан эскиз памятника. Власти Самары сейчас активно работают по этому направлению. Место установки скульптурной композиции пока не определено. Дмитрий Азаров попросил чиновников выбрать площадку с учетом мнения общественности.

Не исключено, что мемориалы героям СВО появятся и в других муниципалитетах Самарской области. Губернатор отметил, что местным властям вполне уместно рассмотреть такую возможность.

Напомним, планируется создать мемориал в память о трагедии в Макеевке 1 января 2023 года. Во время обстрела ВСУ в новогоднюю ночь там находились военнослужащие из Самарской области. Кто-то погиб, кто-то получил различные ранения. Мемориал хотят установить на территории ДНР. С главой республики Денисом Пушилиным уже есть такая договоренность.

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