В Макеевке планируется создание мемориала в память о погибших при обстреле самарцах

Губернатор уже достиг предварительной договоренности с главой ДНР Фото: правительство Самарской области

В городе Макеевке Донецкой народной Республики может появиться мемориал в память о самарских военнослужащих, погибших при обстреле. Об этом в четверг, 2 февраля 2023 года, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметим, что создание мемориала обсуждается с главой ДНР Денисом Пушилиным. Предварительная договоренность уже достигнута.

Напомним, страшная трагедия в Макеевке произошла 1 января 2023 года. ВСУ нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по зданию, где временно размещались российские военные. Две ракеты удалось сбить средствами ПВО, однако четыре попали в цель.

В результате обстрела погибли десятки человек, многие получили ранения. Среди них оказались и уроженцы Самарской области.

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