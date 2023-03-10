Несколько десятков диких уток заметили в парке Самары в марте 2023 года

Компанию им составляют голуби, которые бегают по соседству. Фото: скриншот видео

В марте 2023 года местные жители заметили в самарском парке диких уток. Большое количество пернатых уверенно гуляют по снегу вокруг деревьев.

Компанию им составляют голуби, которые бегают по соседству. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, рядом птиц подкармливают, вот они и облюбовали местечко.

— Селезней много, а самочек мало, — делятся наблюдениями самарцы.

Вероятно, утки прилетели после зимовки. Однако последнее время часто птиц замечают и зимой. Ранее председатель самарского отделения союза охраны птиц России Сергей Павлов рассказал «КП-Самара» утки могут и не улетать из города на юг, потому что у них есть все для того, чтобы перезимовать в городе.