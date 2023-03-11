В МЧС Самарской области прокомментировали подтопление сел в Ставропольском районе

В МЧС Самарской области прокомментировали подтопление сел. Фото: ТОЛЬЯТТИ

В Самарской области талые воды затопили несколько сел Ставропольского района. Очевидцы поделились видео и фотографиями в социальных сетях.

Больше всех пострадали жители села Русская Борковка. Местный житель опубликовал видео, где показывает затопленные приусадебные территории и склад местного предприятия.

-Все топит, подвал топит, дома топит. У соседей предприятие тут, идут ручьи, - говорит автор видеоролика. – МЧС вызываем с пяти вечера.

Похожую картину очевидцы наблюдают и в селе Тимофеевка. Там поля превратились в целую реку. А интернет-пользователь из села Нижнее Санчелеево поделился видео из собственного дома. Из-за погодных условий вода затопила первый этаж жилища. Судя по кадрам, уровень воды где-то по щиколотку.

-Отовсюду вода льется, септиков нет. Насос с таким объемом не справится, огород весь залитый, - говорит автор поста.

Ситуацию прокомментировали в региональном управлении МЧС.

-По имеющимся данным, по состоянию на 14.00, в результате обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами 18 приусадебных участков в н.п. Русская Борковка Ставропольского района, уровень воды на участках составляет от 20 до 40 см.1 приусадебный участок в н.п. Новотулка в Хворостянском районе, уровень воды на участке 20 см.

Представители ведомства также сообщили, что на данный момент в данных населенных пунктах силами и средствами администраций муниципальных районов проводятся мероприятия по ликвидации последствий подтоплений.

Талые воды добрались не только до сел, но и до федеральных трасс, мостов и городских дорог. Пешеходы и автомобилисты не перестают делиться фотографиями последствий водной стихии. Подробнее читайте здесь.