В Самаре обсудили законопроект об отмене «мобильного рабства» 10 марта 2023

В Самаре обсудили законопроект об отмене «мобильного рабства» Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В Самаре в пятницу 10 марта 2023 прошло совещание, где обсуждались вопросы по новому законопроекту законопроекту «Об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети интернет в многоквартирных домах». Цель — вернуть жильцам многоквартирных домов право выбора интернет-провайдеров. Участие во встрече принял и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Согласно распоряжению президента РФ, к 2030 году 97% или более 54 млн домохозяйств в России должны иметь доступ к сети Интернет. Сегодня только 84% обеспечены Интернетом.

-Доступ к услугам связи — это не просто вопрос времяпрепровождения людей, это их жизненная необходимость. Оогромное количество задач человек может решить, «не вставая с дивана». Но для этого он должен иметь доступ в интернет и того провайдера, который ему качественно и дешево эти услуги окажет, - заявил Александр Хинштейн.

По мнению депутата, чаще у горожан нет возможности выбора оператора связи.

- В России и Самарская область не исключение, сформировалось явление, которое можно назвать условно телеком-рабство.

Одной из причин завышения тарифов, по мнению парламентария, является порочная практика «платного входа» для операторов связи в многоквартирные дома. Так, сегодня больше 70% жилого фонда обслуживаются одним или двумя операторами связи. В 50% домах — не более двух операторов. В 20% жилого фонда работает только один оператор, аффилированный к управляющей компании. Подробнее читайте здесь.