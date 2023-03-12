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НовостиОбщество12 марта 2023 6:19

Прощание с журналистом Алексеем Дмитренко пройдет в Самаре 12 марта 2023

Он ушел из жизни 10 марта в возрасте 43 лет
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Похоронят журналиста на кладбище в Курумоче. Фото: Ирина Кудрина.

Похоронят журналиста на кладбище в Курумоче. Фото: Ирина Кудрина.

Прощание с самарским журналистом Алексеем Дмитренко пройдет в воскресенье, 12 марта 2023, по адресу: Самара, улица Борская, 108, корпус 1, прощальный зал №2 с 12:00 до 14:00. Похоронят журналиста на кладбище в Курумоче.

Напомним, Алексей Дмитренко скончался 10 марта в возрасте 43 лет. О смерти журналиста сообщили его бывшие коллеги.

За свою карьеру Алексей Дмитренко работал в нескольких самарских изданиях, в том числе в местном филиале «Комсомольской правды». Для «КП-Самара» Алексей писал, в том числе, об охоте и рыбалке, которыми увлекался.

У Алексея Дмитренко осталось двое детей – дочь Валентина и сын Сергей.