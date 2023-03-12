Из-за гололеда в Самарской области 12 марта 2023 объявили желтый уровень опасности

Вот так выглядят большинство улиц Самары. Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самарской области до конца воскресенья 12 марта 2023 объявили желтый уровень опасности. Все из-за гололеда, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.

- До конца дня местами по Самарской области и в Самаре ожидается гололед (6 мм и более), сильная гололедица, - говорится в сообщении.

В МЧС советуют подбирать нескользящую обувь, стараться не ходить по наклонным поверхностям, наступать на всю подошву и слегка расслабить ноги в коленях, чтобы не упасть.

Напомним, улицы Самары превратились в один большой каток. Ледяная корка покрыла дороги, тротуары, машины и деревья.