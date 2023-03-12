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НовостиОбщество12 марта 2023 8:14

Переправу на судах на воздушной подушке могут закрыть в Самаре

Сейчас переправа работает только в светлое время суток
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Переправу закроют, если ледовая обстановка станет хуже.

Переправу закроют, если ледовая обстановка станет хуже.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут закрыть переправу на судах на воздушной подушке, если ледовая обстановка станет хуже. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии (СРПП) и в министерстве транспорта региона. Сейчас переправа работает только в светлое время суток.

Напомним, в Самарской области стоит теплая и дождливая погода. Днем столбики термометров поднимаются выше ноля. На Волге уже начался ледоход. Местные жители делятся кадрами освобождающейся ото льда реки.