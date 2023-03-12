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НовостиПроисшествия12 марта 2023 9:50

21 машина столкнулась на трассе Сызрань – Волгоград 12 марта 2023

Пострадали 13 человек
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Среди пострадавших есть дети. Фото: saratov.kp.ru.

Среди пострадавших есть дети. Фото: saratov.kp.ru.

На трассе Сызрань – Волгоград в Хвалынском районе Саратовской области произошло массовое ДТП. На 113 км трассы Р-228 столкнулась 21 машина. В аварии пострадали 13 человек, сообщает «КП-Саратов».

ДТП произошло рано утром в воскресенье, 12 марта 2023 года, сообщение об аварии поступило в 7:45 по местному времени. Машины столкнулись из-за гололеда.

Среди пострадавших есть трое детей. 14-летний подросток находится в тяжелом состоянии – у него черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

Напомним, на трассе Р-228 в Самарской и Ульяновской областях ввели ограничение движения. Проезд закрыли для грузового и маршрутного транспорта.