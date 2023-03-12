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НовостиОбщество12 марта 2023 10:10

Около дачи со слонами в Самаре построят спуск к Волге и преобразят берег

Дачу купца Головкина собираются открыть для посетителей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Здание сейчас реконструируют. Фото: Александр Хинштейн.

Здание сейчас реконструируют. Фото: Александр Хинштейн.

Около одной из достопримечательностей Самары дачи купца Константина Головкина (она же – дача со слонами или дом со слонами) планируют построить спуск к Волге и преобразить берег. Сейчас обсуждают два варианта прибрежной зоны – причал или дебаркадер. Второй вариант, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, более вероятный.

Напомним, сейчас дачу со слонами приводят в порядок Реставрацию здания хотят закончить в 2024 году, а все работы, которые связаны с благоустройством территории, - в 2025 году.

В будущем дачу купца Головкина хотят открыть для посетителей.