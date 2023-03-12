Житель Тольятти, который переходил дорогу в неположенном месте, может сесть в тюрьму на 10 лет

Ранее у тольяттинца уже были проблемы с законом из-за наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 лет тюрьмы грозит жителю Тольятти. Мужчину обвиняют в хранении наркотиков. Полицейским тольяттинец попался по глупости – он перешел дорогу в неположенном месте и его заметили сотрудники ГИБДД.

- Инспекторы Госавтоинспекции остановили мужчину, который переходил улицу в неположенном месте. Во время проведения административной процедуры местный житель заметно нервничал и противоречиво отвечал на вопросы. Госавтоинспекторы приняли решение досмотреть задержанного, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В воротнике куртки тольяттинец прятал пакет с наркотиком метилэфедроном. Это синтетический аналог кокаина.

Подозреваемый уверяет – наркотик купил для себя. Теперь мужчине предстоит ответить по закону. Ранее у тольяттинца уже были проблемы с законом из-за наркотиков.