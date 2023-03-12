Движение по трассам М-5 «Урал» и Р-228 в Самарской области открыли

Днем 12 марта вводили запрет для движения грузового и маршрутного транспорта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На двух трассах в Самарской области сняли ограничения, которые вводили из-за тумана для грузового и маршрутного транспорта. Речь о трассах М-5 «Урал» и Р-228, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

- С 17:00 возобновлено движение для грузового и маршрутного транспорта на участках федеральных дорог Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград (км 17 - км 47) в Самарской и Ульяновской областях и М-5 «Урал» (км 865 - км 944) в Самарской области, - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 13 марта 2023 года, в Самарской области обещают ухудшение погоды. Днем пройдут дождь и мокрый снег, местами осадки будут сильными.