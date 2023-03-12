Мокрый снег, дождь и сильный ветер обещают в Самарской области 13 марта 2023

Осадки будут всю ночь и весь день. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Ночью и днем в понедельник, 13 марта 2023 года, в регионе будут мокрый снег и дождь, а также сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.

- Чтобы избежать несчастных случаев следует ограничить выход из зданий. Во время сильного ветра нельзя прятаться за остановками, рекламными щитами, за деревьями и около недостроенных зданий, лучше укрыться в подъезде или в подземном переходе, - советуют в МЧС.

Напомним, по сообщению синоптиков Приволжского УГМС, непогода будет бушевать в регионе всего один день, во вторник и среду осадков не обещают.