В Самаре водитель на «Ауди» не справился с управлением и врезался в дерево

ДТП произошло на улице Стара-Загора. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На улице Стара-Загора в Самаре автомобиль «Ауди» врезался в дерево. Произошло это в субботу, 11 марта 2023 года, в районе дома № 165 Б. Водитель не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель 1992 года рождения не справился с рулевым управлением, допустил занос автомобиля и врезался в дерево, - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в больницу, где его осмотрели и назначили ему амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Напомним, 11 марта в Самарской области произошла еще одна авария. В Сызранском районе фура после заноса врезалась в грузовую «Газель».