Автобусы № 27 и 75 направили в объезд участка Зубчаниновского шоссе в Самаре 13 марта 2023

Два автобусных маршрута временно изменили схемы движения / Фото: ПроТранспорт63

Утром в понедельник, 13 марта 2023 года, в Самаре изменили схемы движения двух автобусов. По-новому начали курсировать маршруты № 27 и 75. Об этом сообщили в компании-перевозчике.

- Автобусы № 27 и 75 направлены в объезд в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия по Зубчаниновскому шоссе, - отметили представители транспортного предприятия в соцсетях.

Оба автобуса временно будут ходить по Зубчаниновскому шоссе, улице Физкультурной, Кузнецкому переулку и далее по своему маршруту. Такая схема будет действовать в оба направления.

Напомним, сегодня также изменили режим работы трамваев. Из-за скопления талых вод на путях увеличили интервал движения составов.

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