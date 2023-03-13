В Самаре увеличили интервал движения трамваев из-за скопления талых вод 13 марта 2023

Распространится ли данное изменение графика и на последующие дни, пока неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 13 марта, в Самаре будут реже ходить трамваи. Интервал движения увеличили в связи с погодными условиями.

— Из-за скопления талых вод на трамвайных путях и в целях обеспечения сохранности подвижного состава 13 марта все трамвайные маршруты работают по увеличенному времени пробега, — сообщили в департаменте транспорта Самары.

Это и приводит к образованию увеличенных интервалов. Горожан попросили зарее планировать свои маршруты с учетом дорожной обстановки. Распространится ли данное изменение графика и на последующие дни, пока неизвестно.

Напомним, в Самаре непогода и талая вода вывели из строя часть трамваев. Ранее трамвай с пассажирами застрял в луже на Барбошиной поляне, а затем потоп на путях парализовал движение трамваев у ТЦ «Пирамида».

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