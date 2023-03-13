Толпа пассажиров пыталась взять штурмом автобус № 50 в Самаре утром 13 марта 2023 года

Попасть в автобус № 50 сегодня было почти нереальной задачей Фото: Скриншот с видео

Жители Самары вновь пытаются обратить внимание властей на автобус № 50 «П. Красная Глинка - Ж/д вокзал». Он постоянно ходит забитый и с большими интервалами. Попасть в него довольно трудно, а утром в понедельник, 13 марта 2023 года, когда на город обрушился проливной дождь, оказалось вообще нереально. Очевидцы сняли на видео, как толпа пассажиров пытается взять штурмом один из автобусов № 50.

На кадрах видно, что на остановке стоят десятки людей. Кто-то собрался на работу, кто-то на учебу. Много среди ожидающих транспорта и пенсионеров. Когда подъехал автобус № 50, все рванули к нему, но попасть в салон оказалось проблематично. Водитель открыл только переднюю дверь, в которую, толкая друг друга в спины и раздавая тычки локтями соседям в бок, тут же рванула вся толпа.

В автобусе не оказалось кондуктора. Пассажиров обилечивал сам водитель. Из-за этого процесс загрузки в транспорт значительно возрос. Попасть в салон смогли только самые пробивные. Тем, кто не влез, пришлось ждать другой автобус или тратиться на такси.

Салоны автобусов настолько переполнены, что не закрываются двери Фото: СОЦСЕТИ

Самарцы поделились фото и из другого автобуса № 50. Снимок сделан внутри забитого салона. Людей так много, что водитель не может закрыть двери. Горожане отмечают, что такая ситуация в поселках Управленческий и Красная Глинка наблюдается каждое утро. Они потребовали от чиновников решить проблему — либо увеличить количество автобусов, либо вернуть маршрутки.

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