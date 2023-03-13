Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 марта 2023 8:25

Толпа пассажиров пыталась взять штурмом автобус № 50 в Самаре утром 13 марта 2023 года

Людей пускали в салон только через одну дверь
Анастасия ФИЛАТОВА
Попасть в автобус № 50 сегодня было почти нереальной задачей

Попасть в автобус № 50 сегодня было почти нереальной задачей

Фото: Скриншот с видео

Жители Самары вновь пытаются обратить внимание властей на автобус № 50 «П. Красная Глинка - Ж/д вокзал». Он постоянно ходит забитый и с большими интервалами. Попасть в него довольно трудно, а утром в понедельник, 13 марта 2023 года, когда на город обрушился проливной дождь, оказалось вообще нереально. Очевидцы сняли на видео, как толпа пассажиров пытается взять штурмом один из автобусов № 50.

На кадрах видно, что на остановке стоят десятки людей. Кто-то собрался на работу, кто-то на учебу. Много среди ожидающих транспорта и пенсионеров. Когда подъехал автобус № 50, все рванули к нему, но попасть в салон оказалось проблематично. Водитель открыл только переднюю дверь, в которую, толкая друг друга в спины и раздавая тычки локтями соседям в бок, тут же рванула вся толпа.

В автобусе не оказалось кондуктора. Пассажиров обилечивал сам водитель. Из-за этого процесс загрузки в транспорт значительно возрос. Попасть в салон смогли только самые пробивные. Тем, кто не влез, пришлось ждать другой автобус или тратиться на такси.

Салоны автобусов настолько переполнены, что не закрываются двери

Салоны автобусов настолько переполнены, что не закрываются двери

Фото: СОЦСЕТИ

Самарцы поделились фото и из другого автобуса № 50. Снимок сделан внутри забитого салона. Людей так много, что водитель не может закрыть двери. Горожане отмечают, что такая ситуация в поселках Управленческий и Красная Глинка наблюдается каждое утро. Они потребовали от чиновников решить проблему — либо увеличить количество автобусов, либо вернуть маршрутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реки на улицах, каток на тротуарах и толпы на остановках: что натворил ливень в Самаре 13 марта 2023 года

Появились фото последствий ливня в Самаре 13 марта 2023 года (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал