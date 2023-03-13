Реки на улицах, каток на тротуарах и толпы на остановках: что натворил ливень в Самаре 13 марта 2023 года

Непогода превратила улицы Самары в реки, а тротуары - в каток Фото: СОЦСЕТИ

Непогода продолжает испытывать жителей Самары на прочность. Часть улиц города превратилась в каток, другая — в полноводные реки и озера. Это сказалось на работе общественного транспорта: некоторые автобусы пустили в объезд, а трамваи увеличили интервал движения. Рассказываем, что еще натворил дождь в Самаре 13 марта 2023 года.

Тротуары превратились в опасный каток

Погода начала портиться в Самаре вечером в воскресенье, 12 марта 2023 года. На город обрушились сильный ветер и дождь. К утру буйство стихии нисколько не утихло. В итоге понедельник начался для самарцев не очень радостно.

Многие тротуары, где вовремя не почистили снег, покрыла корка льда. Ходить по таким не только страшно, но и опасно. По словам горожан, в каток превратились пешеходные дорожки в поселке Мехзавод, на улицах Воронежской, Калинина, Ново-Вокзальной и на других.

Пешеходные дорожки на Мехзаводе превратились в каток / Фото: Честная Самара

- Ничего не почистили. Ни песка, ни реагентов. Нет и следа. Людям ходить невозможно, - жалуются в соцсетях горожане.

Тротуар на улице Воронежской покрывает корка льда / Фото: Самара № 1

Гололед мог стать и причиной необычного ДТП в центре Самары. Рано утром «Лада Приора» вылетела с дороги и врезалась в стену дома № 3 в Студенческом переулке. Легковушка завалилась на левый бок и застряла на узкой тропке между стеной здания и небольшим заборчиком из кирпича. Местные жители говорят, что, возможно, авто занесло на крутом спуске из-за гололеда.

"Приора" влетела в стену дома в Студенческом переулке / Фото: samara.dtp.official

Дороги ушли под воду

Другая проблема, с которой столкнулись горожане из-за дождя, — затопленные улицы. К примеру, под воду ушла почти вся Зубчаниновка. Там нет ливневок, из-за чего каждую весну и ливень поселок превращается в настоящую Венецию. К примеру, огромная лужа образовалась у входа в основной корпус школы № 147. Чтобы попасть туда, нужно либо надеть рыбацкие сапоги, либо искать другой вход. Сегодня утром из-за плохого состояния проезжей части на Зубчаниновском шоссе направили в объезд два автобуса.

Вход в школу № 147 перекрывает огромная лужа / Фото: Анна Ржевская / vk.com/samara_zbg

На улице Аминева, как сообщают самарцы в соцсетях, раскинулась Волга. Другие добавляют, что если зайти там во двор, то можно обнаружить Каспийское море, а возле одного из магазинов ближе к Московскому шоссе — так вообще целый океан.

На улице Аминева разлилась полноводная река / Фото: Самара № 1

Транспорт стал ходить реже

Талыми водами оказались затоплены и трамвайные пути. Из-за этого пришлось увеличить интервал движения составов. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары. Так что тем, кто хотел сегодня воспользоваться трамваем, следует заранее планировать свои поездки.

Трамвайные пути вновь затопили талые воды / Фото: Подслушано Самара

В очередной раз сложилась непростая ситуация с автобусом № 50, который ходит из поселка Красная Глинка до железнодорожного вокзала. И в обычную погоду бывает трудно в него попасть, а сегодня в ливень — это вообще нереальная задача.

Попасть в автобус № 50 сегодня было почти нереально Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы поделились в соцсетях кадрами, как толпа пассажиров пытается взять штурмом один из автобусов 50-го маршрута. При этом число желающих добраться на нем до работы или учебы в разы превышало габариты машины. Осложняло ситуацию и то, что в автобусе не было кондуктора. Пассажиров пускали только через переднюю дверь, обилечивал их водитель. На все это потребовалось много времени.

Дальше будет лучше

Напомним, 13 марта 2023 года в Самарской области объявили желтый уровень опасности. Местами по региону будет дуть сильный южный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. В течение дня ожидаются сильный дождь и мокрый снег.

В последующие дни небесная канцелярия даст самарцам небольшую передышку. 14 и 15 марта осадки в губернии не ожидаются. Днем будет держаться плюсовая температура. Ветер немного стихнет. Единственная неприятность — на дорогах возможна гололедица.

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