Паводок начался на 20 дней раньше обычного в Самарской области в 2023 году

Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов лично контролировать борьбу с паводком Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области паводок в 2023 году начался на 20 дней раньше, чем обычно. Вскрылись малые реки, на Волге уже стартовал ледоход. Выходить на водоемы запрещено. Об этом стало известно на совещании в правительстве региона под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

Глава региона поручил главам муниципалитетов, которые попали в зону подтопления, усилить работу. В частности, Дмитрий Азаров рекомендовал им лично контролировать работу служб, которые борются с талыми водами, проводить встречи с жителями и оказывать им всю необходимую помощь.

Напомним, по данным МЧС на 13 марта 2023 года, в Самарской области подтопило 46 приусадебных участков, три низководных моста и участок дороги Р-229. Паводок коснулся Ставропольского, Сызранского, Безенчукского, Волжского и других районов.

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