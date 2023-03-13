Талые воды затопили 46 участков, три моста и дорогу в Самарской области 13 марта 2023

В зону подтопления попали села в Ставропольском, Сызранском, Безенчукском, Пестравском и Кинель-Черкасском районах Фото: Скриншот с видео

Талые воды продолжают затапливать сельскую местность в Самарской области. По данным на понедельник, 13 марта 2023 года, из-за обильного таяния снега подтопило 46 приусадебных участков, три низководных моста и один участок автодороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Подтоплены 46 приусадебных участков

Так, под воду ушли 10 участков в селе Русская Борковка, восемь — в поселке Нижнее Санчелеево и три — в Тимофеевке Ставропольского района, а также четыре участка в поселке Новый Ризадей Сызранского района. По информации МЧС, населенные пункты не отрезаны, жилые дома не подтоплены.

А вот в селе Выселки Ставропольского района подтоплен 21 приусадебный участок, в том числе один жилой и два нежилых дома. На базе местного дома культуры развернут пункт временного размещения. Он готов к принятию жителей.

В Безенчуке вода затопила два подвала в частных жилых домах. Транспортное сообщение с поселком не нарушено. Сейчас там копают траншеи для отвода воды.

Три моста ушли под воду

Под воду ушел низководный мост через реку Большой Иргиз в селе Мосты Пестравского района. Автомобилисты могут объехать этот участок через населенные пункты Мосты, Тяглое Озеро и Ломовку.

Также затопило низководный мост через реку Малый Кинель в селе Полудни Кинель-Черкасского района. Людей переправляют там по навесному пешеходному мосту. Аналогичная ситуация сложилась на мосту через реку Большой Иргиз в Березовке Большеглушицкого района. Попасть в село можно по объездному пути.

На дороге разлилась река

Затопили талые воды и участок на 44 км дороги Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Он расположен вблизи СНТ «Нефтяник-1» в Волжском районе. Уровень воды над дорожным полотном там достигает 15 см. Транспортное сообщение не нарушено. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

В МЧС отмечают, что во всех районах, которые подвержены подтоплению, введен режим повышенной готовности. В каждой подобной зоне за обстановкой следят оперативные группы. Также функционирует рабочая группа Главного управления по контролю за паводковой обстановкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мосты утонули, машины плывут: в Самарской области талые воды затопили дороги и участки в селах

В Самарской области талые воды затопили мосты, дороги и участки в селах 11 марта 2023 (подробности)

Паводок 2023 в Самарской области: какие населенные пункты может затопить

Публикуем список всех населенных пунктов, которые может затопить во время паводка 2023 в Самарской области (подробности)

Реки на улицах, каток на тротуарах и толпы на остановках: что натворил ливень в Самаре 13 марта 2023 года

Появились фото последствий ливня в Самаре 13 марта 2023 года (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал