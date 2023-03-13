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НовостиОбщество13 марта 2023 14:30

Самарцы не могут подойти к остановке на улице Солнечной из-за потопа

Горожане поделились фото
Алена ПРОВКИНА
Вода затопила даже трамвайные пути. Фото: "Самара город"

Вода затопила даже трамвайные пути. Фото: "Самара город"

В Самаре местные жители продолжают жаловаться на состояние дорог и улиц в период таяния снега. Многие горожане не могут добраться даже до остановок общественного транспорта.

В социальных сетях самарцы отмечают, что вода стоит на улице Солнечной, независимо от времени года. Подойти к остановке – сложно, приходится прыгать через огромные лужи. Пользователи шутят и предлагают переименовать улицу – в Водную.

Напомним, горожане также пожаловались на дождь, «смывающий» асфальт. В областной столице совсем скоро приступят к масштабному ремонту дорожного полотна.

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