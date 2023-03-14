Грязные реки потекли по ул. Гагарина и Советской Армии в Самаре утром 14 марта 2023

Бурный поток воды течет с улицы Гагарина в сторону улицы Советской Армии
Фото: Скриншот с видео
Утром во вторник, 14 марта 2023 года, на улице Гагарина в Самаре произошло коммунальное ЧП. В одном из дворов прорвало трубу. В результате дороги и тротуары превратились в полноводные реки. Блогер Евгений Щекин снял на видео последствия аварии.
Судя по кадрам, вода затопила весь двор на улице Гагарина, а затем бурным потоком устремилась дальше. Грязные реки потекли к пересечению улиц Советской Армии и Мориса Тореза. Затопило и пешеходные дорожки, и проезжую часть, а также расположенную неподалеку спортивную площадку.
Коммунальных служб на месте пока не видно. Горожане переживают, что вечером может подморозить и залитые водой дороги превратятся в каток.
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