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НовостиПроисшествия14 марта 2023 9:47

Болотоход с тремя людьми провалился в промоину на Волге в Самарской области

На помощь терпящим бедствие пришли спасатели
Анастасия ФИЛАТОВА
Водитель болотохода хотел проехать по тонкому льду, но не вышло

Водитель болотохода хотел проехать по тонкому льду, но не вышло

Фото: ПСС Самарской области

Во вторник, 14 марта 2023 года, на реке Волге в Сызранском районе произошло ЧП. Около совхоза Комсомолец в промоину провалился болотоход с тремя людьми. Об этом сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

- Водитель болотохода не смог преодолеть тонкий лед. В результате техника провалилась в промоину и застряла, - рассказали в ведомстве.

В 10:20 к месту происшествия выдвинулся спасательный отряд на аэроглиссере «Север». Спустя двадцать минут пострадавших благополучно эвакуировали на борт спасательного судна и доставили до берега. Помощь медиков им не понадобилась.

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