Болотоход с тремя людьми провалился в промоину на Волге в Самарской области

Водитель болотохода хотел проехать по тонкому льду, но не вышло Фото: ПСС Самарской области

Во вторник, 14 марта 2023 года, на реке Волге в Сызранском районе произошло ЧП. Около совхоза Комсомолец в промоину провалился болотоход с тремя людьми. Об этом сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

- Водитель болотохода не смог преодолеть тонкий лед. В результате техника провалилась в промоину и застряла, - рассказали в ведомстве.

В 10:20 к месту происшествия выдвинулся спасательный отряд на аэроглиссере «Север». Спустя двадцать минут пострадавших благополучно эвакуировали на борт спасательного судна и доставили до берега. Помощь медиков им не понадобилась.

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