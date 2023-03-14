Два человека были спасены из такси, которое съехало в реку из-за паводка в Самарской области

Спасатели в гидрокостюмах добрались до застрявшего автомобиля. Фото: Александр Ушаков

В ночь на 14 марта в 00:38 спасатели вытащили двух человек из автомобиля, съехавшего в реку около поселка Смышляевка в Самарской области.

— Легковое такси с водителем и пассажиром ехало по дороге, которую начало подтапливать паводковыми водами. Водитель решил проехать опасный участок. В результате автомобиль потоком воды стащило в глубокое место, — сообщили в поисково-спасательном отряде Самарской области

Из-за того, что в машину попала вода, двигатель заглох и двери оказались заблокированы. Самостоятельно выбраться из нее было невозможно. Тогда на помощь пришли спасатели. Около опасного участка трассы трактор отсыпал грунт для перекрытия дороги. Было решено задействовать тяжелую технику.

Спасатели в гидрокостюмах добрались до застрявшего автомобиля, разблокировали с внешней стороны двери, помогли выбраться девушке и водителю из салона и переправили пострадавших в безопасное место. После этого при помощи трактора был вытащен из воды и автомобиль. В 02:48 спасательные работы окончили.

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