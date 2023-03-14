Участок трассы А-300 закроют для движения в Самарской области 15 марта 2023 года

Проехать по трассе нельзя будет с 13:00 до 14:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 15 марта 2023 года, в Самарской области ограничат движение транспорта по трассе А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном. Проезд закроют с 89 по 90 км в Большеглушицком районе.

– Ограничение будет введено на время проведения следственных мероприятий. Оно будет действовать с 13:00 до 14:00 15 марта 2023 года для всех видов транспортных средств, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, с 13 марта 2023 года в регионе закрыли участок трассы Р-229. Ограничение ввели на участке с 44 по 45 км дороги на Обходе Самары. Оно касается грузового транспорта. Срок действия – до 30 декабря 2023 года.

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