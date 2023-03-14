Самарская прокуратура опротестовала изменение коэффициента арендной платы чиновниками

Проверка установила нарушение законодательства о защите конкуренции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары проверила законность решения Гордумы об изменении размера коэффициентов видов использования земельных участков при определении размера арендной платы.

Департамент управления имуществом Самары в январе 2021 года заключил с ООО «Логика» муниципальный контракт на проведение многофакторного анализа и оценки факторов, влияющих на уровень доходности земельных участков, с экономическим обоснованием значения коэффициента,

Проверка установила нарушение законодательства о защите конкуренции. В качестве обоснования принятия Гордумой решения представлены размеры коэффициентов экспертного заключения ООО «Логика» от 10 января 2022 года.

Орган местного самоуправления получил его с грубым нарушением законодательства о контрактной системе, поскольку не являлось результатом закупки на оказание данных услуг. В результате на нормативный правовой акт прокурор города принес протест.

А в адрес главы Самары внесено представление об устранении нарушений законодательства о контрактной системе и о защите конкуренции. Акты прокурорского реагирования сейчас рассматриваются.

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