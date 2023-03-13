Рост арендной платы для предпринимателей ограничат в Самарской области в 2023 году

Документ об ограничении арендной платы для бизнеса будет действовать в течение всего года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ограничат рост арендной платы для предпринимателей. Соответствующий закон будет принят на региональном уровне до конца марта 2023-го. Действовать он будет в течение всего года, пишет OBOZ.INFO.

Напомним, в конце 2022-го дума Самары утвердила единый коэффициент видов использования земли для торговли и оказания услуг. Решение приняли во исполнение предписания регионального УФАС. В результате арендная плата за участки, собственность на которые не разграничена, для некоторых категорий бизнеса заметно возросла. К примеру, для крупных торгово-развлекательных центров она увеличилась в 4 раза, а для социально значимой сети по распространению печатной продукции — в 2,5.

В феврале 2023 года администрация Самары провела круглый стол с участием предпринимателей. По итогам мероприятия чиновники предложили принять нормативно-правовой акт об ограничении роста арендной платы на величину не более 25%. С этой инициативой они обратились в областное правительство. Власти региона поддержали ее и анонсировали принятие в марте соответствующего закона.

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