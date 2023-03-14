Движение троллейбуса № 16 возобновили по полному маршруту в Самаре 14 марта 2023

Троллейбус № 16 ходил по укороченной схеме из-за работ на ул. Водников / Фото: департамент транспорта Самары

В Самаре троллейбус № 16 вернули на прежний маршрут. Он вновь начал курсировать до 6-го причала. Об этом во вторник, 14 марта 2023 года, сообщили в городском департаменте транспорта.

– Хорошая новость для тех, кто пользуется троллейбусом № 16! Возобновлено движение по полному маршруту – до 6-го причала, – говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Напомним, троллейбус № 16 изменил схему движения в двадцатых числах февраля 2023 года. Его пустили по укороченному маршруту – до площади Революции. Это сделали на время ремонта водовода на улице Водников. Вернуть троллейбус на прежним маршрут обещали еще 5 марта 2023 года, но, видимо, работы немного затянулись.

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