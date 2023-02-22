Маршрут троллейбуса № 16 изменили в Самаре до 5 марта 2023 года

Троллейбус № 16 временно курсирует только до площади Революции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменилась схема движения троллейбуса № 16 «Губернский рынок — 6-й причал». С понедельника, 20 февраля 2023 года, он стал ходить по укороченному маршруту. Информация об этом размещена на сайте МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

— Троллейбус № 16 временно курсирует по маршруту Губернский рынок — площадь Революции. Это связано с проведением ООО «СКС» аварийных работ на улице Водников, — говорится в сообщении.

Насколько известно, троллейбус будет ходить по скорректированной схеме до следующего воскресенья, 5 марта 2023 года.

Напомним, 22 февраля в Самаре перекроют ряд дорог в районе площади Куйбышева. Причина — проведение патриотического концерта в честь Дня защитника Отечества. В четверг, 23 февраля, ограничат движение транспорта в районе пересечения улиц Красноармейской и Галактионовской. Там займутся переустройством трамвайных путей. С 26 февраля на этом перекрестке вновь введут ограничение на проезд. Оно будет связано с очередным этапом строительства станции метро «Театральная». Запрет будет действовать до конца лета.

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