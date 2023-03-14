Синоптики центра «Фобос» предупредили о риске сильного паводка в Самарской области в 2023 году

За неделю сугробы в Самаре могут уменьшиться на 14 см. Талые воды потекут в реки Фото: Наталья АРТЯКОВА

Синоптики предрекли ухудшение паводковой ситуации в европейской части России. Риск сильного паводка есть и в Самарской области. Об этом говорится в сообщении центра Фобос от 14 марта 2023 года.

– С сегодняшнего дня снег на Русской равнине станет таять намного быстрее. На Средней Волге, к примеру, уже слишком тепло – 13 марта на тольяттинской метеостанции была зафиксирована апрельская температура +6 градусов, а в Самаре +7, – отметили специалисты.

По прогнозам синоптиков, в скором времени в европейскую часть страны придет новый циклон. Они принесет с собой очередную порцию осадков и волну атлантического тепла. Все это приведет к активному таянию снега. К примеру, в Самаре за неделю сугробы могут уменьшиться на 14 см. При этом талая вода устремится в реки, что повысит вероятность подтоплений.

Напомним, в настоящее время в Самарской области подтоплены территории 13 районов. Талые воды затопили 203 приусадебных участка, 26 домов, пять низководных мостов и три отрезка дорог. Наиболее сложная ситуация складывается в селах Ставропольского района.

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