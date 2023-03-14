Талые воды затопили 203 приусалебных участка и 26 домов в Самарской области 14 марта 2023 года

Сильнее всего от паводка страдают жители Ставропольского района Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Появились новые данные о паводковой обстановке в Самарской области. По состоянию на вторник, 14 марта 2023 года, на территории 13 районов региона подтоплены 203 приусадебных участка, 26 домов (24 жилые и 2 нежилые), 5 низководных мостов и три отрезка дорог. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Вода добралась до жилых домов

Так, подтоплены дома в следующих населенных пунктах: Выселки – 1 жилой, 2 нежилых, Мусорка – 3, Ташелка – 1 в Ставропольском районе; Новая Рачейка (1) в Сызранском районе; Безенчук (3); Красноармейское (6) в Красноармейском районе; Шигоны (3), Пионерский, Байдеряково, Кушниково, Усолье (по 1) в Шигонском районе; Черноречье (2) в Волжском районе.

Подтоплены 24 жилых и 2 нежилых дома в Самарской области Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Вода залила 99 приусадебных участков в Ставропольском районе (Русская Борковка, Нижнее Санчелеево, Тимофеевка, Выселки, Луначарский, Мусорка, Подстепки, Приморский, Ташелка, Ягодное), 8 – в Сызранском районе (Новый Ризадей, Новая Рачейка), 4 – в Безенчуке, 10 – в Красноярском районе (Красный Яр, Нижняя Солонцовка), 6 – в Красноармейском, 8 – в Шигонском районе (Шигоны, Пионерский, Байдеряково, Кушниково, Усолье), 6 – в Пестравке, 1 – в Жигулевске, 15 – в Приволжском районе (Приволжье, Обшаровка, Тростянка, Ильмень, Гаркино, Бестужевка), 46 – в Волжском районе (Черноречье, Лопатино, Власть Труда, Воскресенка, Подъем-Михайловка, Черновский).

Подтоплены пять мостов

Из-за подъема уровня воды в реках Большой Иргиз, Малый Кинель и Кондурча затопило пять мостов. Они расположены в следующих населенных пунктах: Мосты Пестравского района (объезд через Тяглое Озеро), Полудни Кинель-Черкасского района (есть перекидной пешеходный мост), Березовка Большеглушицкого района (есть объездной путь), Малиновый куст и Кириллинский Красноярского района (есть объезд). В МЧС отмечают, что жилые дома в зону подтопления не попадают, эвакуация населения не требуется.

Талые воды затопили три участка дорог

Вода добралась до участка на 44 км трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. Подтоплен отрезок около СНТ «Нефтяник» в Волжском районе. Аналогичные ситуации сложились на дороге Соколовка – Подгорное в Борском районе и на улице Овражной в поселке Разбросной, который входит в сельское поселение Волжское Сызранского района.

В зонах подтопления работает оперативная группа ГУ МЧС по Самарской области Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В настоящее время в районах подтопления работает оперативная группа ГУ МЧС по Самарской области. Для обследования местности специалисты используют беспилотную авиацию. Ситуация находится на особом контроле.

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