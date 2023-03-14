В Самаре приступили к сносу заброшенного дома на улице Бобруйской

В областной столице сносят заброшенное здание. фото: скриншот видео

В Самаре специалисты приступили к сносу заброшенного трехэтажного дома на улице Бобруйской. На место уже прибыла габаритная техника.

Видео сноса опубликовал городской блогер Евгений Щекин на своей странице в социальной сети. Судя по предоставленным кадрам, подрядчики вытаскивают остатки оконных рам и стекол. Территорию оцепили лентой. Что хотят делать с пустым участком – пока неизвестно.

Напомним, специалисты также приступили к сезонным работам на улицах города. В областной столице откачали более 11 тысяч кубометров талой воды. Помимо этого, на участках проводят аварийно-ямочный ремонт.

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