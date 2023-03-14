«Акрон» и «Локомотив» назвали составы на матч Кубка России в Жигулевске

Максим Глушенков начнет игру с "Акроном" в стартовом составе. Фото: ФК "Локомотив"

Тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив» назвали стартовые составы на матч Кубка России по футбола, который начнется 14 марта в Жигулевске на стадионе «Кристалл» в 18.30 по самарскому времени.

Состав тольяттинской команды: Волков, Зуев, Ходжаниязов, Савичев, Шакуро, Макаров, Песегов, Чудин, Азаров, Понсе, Палиенко.

«Локомотив» выставил на игру с соперником из ФНЛ смешанный состав: Худяков, Смольников, Конти, Кузьмичев, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Пиняев, Игнатьев.

Главной «звезде» «Локомотива» - Артему Дзюбе — тренерский штаб столичной команды решил предоставить отдых, в Жигулевск форвард не прилетел.

Все стадии Пути регионов Кубка России 2022/2023 состоят из одного матча. Игра длится 90 минут, если она приносит ничейный результат, то сразу, без назначения дополнительного времени, будет пробиваться серия пенальти.

Победитель матча выходит в полуфинал Пути регионов, проигравший выбывает из турнира.