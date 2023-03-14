В Самаре газель сбила женщину на улице Аэродромной

Местные жители пытались помочь потерпевшей. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители поделились кадрами последствий аварии на улице Аэродромной. Из-за наезда газели пострадала женщина.

Судя по опубликованным кадрам, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Очевидцы сообщают, что водитель газели резко сдал назад и наехал на потерпевшую. В результате, женщина получила травму ноги. На место прибыли специалисты, чтобы оказать помощь потершей. О причинах наезда – пока неизвестно.

Напомним, в городе местные жители продолжают жаловаться на состояние дорог в период паводка. Грязные реки текли по улицам Гагарина и Советской Армии.

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