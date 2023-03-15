Мэрия Самары опубликовала обновленный список школ и закрепленных за ними домов

В перечне указаны 150 учебных заведений - школы, гимназии, лицеи Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Самары опубликовала обновленный список школ, гимназий, лицеев и закрепленных за ними домов. Информация будет полезна для родителей, чьи дети в 2023 году пойдут в первый класс.

В перечне содержатся 150 учебных заведений. За каждой школой закреплены определенные адреса. На каких-то улицах все дома, на других — только четные или нечетные. А вот за лицеями и гимназиями закреплены все территориальные участки Самары. Прием туда будет вестись в соответствии с установленной квотой.

Напомним, запись детей в первые классы стартует в Самаре 31 марта и продлится до 30 июня 2023 года. В первую волну будут принимать заявления от родителей ребят, проживающих на закрепленной территории. Вторая волна зачисления, в которую будут принимать заявления на оставшиеся свободные места, намечена с 6 июля до 5 сентября 2023 года.

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