Две волны паводка ждут в Самарской области весной 2023 года

Сейчас в регионе подтоплено 6 низководных мостов, 45 жилых домов, 278 приусадебных участков и три отрезка дорог

В Самарской области весной 2023 года ожидаются две волны паводка. Первая вызвана обильным таянием снега, а вторая — спуском воды с Жигулевской ГЭС. Об этом в пресс-центре «КП-Самара» сообщил начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.

— В настоящее время подтоплено 6 низководных мостов, 45 жилых домов, 278 приусадебных участков и три отрезка дорог в Волжском и Сызранском районах. Проводится подрыв льда в русле рек Сызранка и Сухая Вязовка. Режим повышенной готовности введен в Ставропольском, Хворостянском, Волжском и Красноармейском районах, — рассказал Олег Бойко.

По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области, понижение уровня талых вод прогнозируется 16-17 марта 2023 года. На малых реках паводок должен завершиться 1 апреля. В середине месяца ожидается вторая волна паводка. Она будет связана со спуском воды с Жигулевской ГЭС. Вторая волна будет в пределах нормы — 31,5-32,5 см. Ее максимум придется на 1-10 мая 2023 года. Более точный график станет известен в середине апреля.

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