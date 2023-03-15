Отделочные работы начались в строящемся детском саду в Промышленном районе Самары

в дальнейшем будут проведены работы по благоустройству. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

В Промышленном районе Самары продолжается строительство нового детского сада в границах проспекта Кирова, Московского шоссе, улиц Стара-Загора и Воронежской. Уже приступают к отделочным работам.

Он возводится в рамках нацпроекта «Демография». Садик рассчитан на 240 мест, 80 из которых предусмотрены для детей ясельного возраста. Сейчас на площадке увеличили количество людей, задействованных в строительных работах.

— Регулярно лично контролирую ход строительства. Каждый раз приезжаю на объект и вижу, что график выдерживается, обещанные подрядчиком работы ведутся. По некоторым позициям удается выходить на опережение, — написала Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

По решению чиновников в дальнейшем будут проведены работы по благоустройству территории детского сада и расположенных вокруг него дворовых пространств и внутриквартальных дорог.

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