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НовостиОбщество15 марта 2023 12:04

Стало известно, когда Волга выйдет из берегов в Самаре в 2023 году

Уровень воды в реке может повыситься из-за работы Жигулевской ГЭС
Авторы (2):
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Анастасия ФИЛАТОВА
Открытие затворов водосливной плотины Жигулевской ГЭС может начаться 15 апреля 2023 года

Открытие затворов водосливной плотины Жигулевской ГЭС может начаться 15 апреля 2023 года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, когда Волга выйдет из берегов в черте Самары. Это может произойти уже в апреле в 2023 года. Уровень воды в реке повысится после открытия затворов водосливной плотины Жигулевской ГЭС. Об этом в пресс-центре «КП-Самара» сообщил директор станции Вячеслав Шепелев.

По словам специалиста, как правило, сброс воды на Жигулевской ГЭС стартует во второй декаде апреля. К примеру, в 2022 году открытие затворов стартовало 18-го числа. В этом году сроки могут немного сдвинуться. Вячеслав Шепелев отметил, что соответствующее задание станция ожидает получить уже 10 апреля. Тогда открытие запланируют на 15-е число.

Начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко добавил, что после сброса воды на Жигулевской ГЭС может начаться вторая волна паводка. Ее пик придется на 1-10 мая 2023 года. Это половодье ожидается в пределах многолетних значений.

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