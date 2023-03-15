Стало известно, когда Волга выйдет из берегов в Самаре в 2023 году

Открытие затворов водосливной плотины Жигулевской ГЭС может начаться 15 апреля 2023 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, когда Волга выйдет из берегов в черте Самары. Это может произойти уже в апреле в 2023 года. Уровень воды в реке повысится после открытия затворов водосливной плотины Жигулевской ГЭС. Об этом в пресс-центре «КП-Самара» сообщил директор станции Вячеслав Шепелев.

По словам специалиста, как правило, сброс воды на Жигулевской ГЭС стартует во второй декаде апреля. К примеру, в 2022 году открытие затворов стартовало 18-го числа. В этом году сроки могут немного сдвинуться. Вячеслав Шепелев отметил, что соответствующее задание станция ожидает получить уже 10 апреля. Тогда открытие запланируют на 15-е число.

Начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко добавил, что после сброса воды на Жигулевской ГЭС может начаться вторая волна паводка. Ее пик придется на 1-10 мая 2023 года. Это половодье ожидается в пределах многолетних значений.

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