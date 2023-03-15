Начальник самарского МЧС рассказал, когда начнется вторая волна паводка в 2023 году

Вторая волна паводка ожидается в пределах многолетних значений — 31,5-32,5 см Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, когда в регионе начнется вторая волна паводка. До нее осталось еще около месяца. Об этом он сообщил в пресс-центре «КП-Самара».

По словам Олега Бойко, сейчас идет первая волна половодья. Уровень воды в реках поднялся из-за активного таяния снега. В результате оказались подтоплены 278 приусадебных участков, 45 домов, шесть низководных мостов и три отрезка дорог. В четырех районах — Ставропольском, Хворостянском, Волжском и Красноармейском — введен режим повышенной готовности.

— Понижение уровня талых вод прогнозируется уже 16-17 марта 2023 года. Паводок на малых реках должен завершиться до 1 апреля. А в середине апреля ожидается вторая волна. Это связано со спуском воды с Жигулевской ГЭС, — отметил глава оперативного ведомства.

Олег Бойко сообщил, что вторая волна паводка ожидается в пределах многолетних значений — 31,5-32,5 см. Предполагается, что ее пик придется на 1-10 мая 2023 года. Точный график станет известен в середине апреля.

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