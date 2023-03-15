Самарец показал, как сходит лед на Волге

На реке почти полностью сошел лед. Фото: скриншот видео

В Самаре отмечают перепад температуры и резкое потепление. В областной столице лед начал сходить на реке Волга.

Видео опубликовал городской блогер Евгений Щекин на своей официальной странице в социальных сетях. Пользователи в комментариях отметили, что только недавно реку сковывал лед, а теперь небольшие льдины остались только у берега, да и те в скором времени растают.

Напомним, в регионе отмечают активное таяние снега, из-за чего паводок начался раньше на 20 дней. В регионе ожидают две волны паводка, одна из которых будет связана с пуском воды Жигулевской ГЭС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.