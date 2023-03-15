Самарские энергетики работают в режиме повышенной готовности в период паводка

Подстанция «Старый Аманак» 35 кВ в Похвистневском районе, огражденная от паводка / Фото: АО "ССК"

Самарская сетевая компания перешла на режим повышенной готовности. Это связано с началом в регионе паводка. Энергетики обеспечивают высокий уровень надежности электроснабжения потребителей, несмотря на половодье.

— Специалисты компании заблаговременно проверили состояние насосного оборудования, дизель-генераторов, вездеходов, плавсредств и другой спецтехники. Подготовили необходимые материалы для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ, если таковые понадобятся. Также персонал прошел инструктажи и тренировки, — сообщили в пресс-службе предприятия.

Сейчас энергетики уделяют особое внимание объектам, которые находятся в низинах и в зонах возможного подтопления. Они ежедневно проверяют техническое состояние трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных ЛЭП. При необходимости откачивают воду. К примеру, специалисты защитили от паводка подстанцию «Старый Аманак» 35 кВ в Похвистневском районе — построили ограждение из бетонных блоков и выкопали ров для отвода воды.

В компании отмечают, что проходят период «большой воды» в штатном режиме. После окончания половодья сотрудники предприятия обследуют все энергообъекты, подвергшиеся его воздействию, и при необходимости проведут ремонтно-восстановительные работы.

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