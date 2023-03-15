Худруком и главным дирижером оркестра Самарской филармонии стал Денис Власенко

Сегодня Дениса Власенко представили коллективу Самарской филармонии в новом статусе / Фото: filarm.ru

Еще в одном учреждении культуры региона произошли кадровые перестановки. В Самарской филармонии назначили нового художественного руководителя и главного дирижера оркестра. Им стал московский дирижер Денис Власенко. В среду, 15 марта 2023 года, глава Минкульта Ирина Калягина представила его коллективу.

— Денис Власенко — молодой, талантливый, интересный дирижер. Он выступал со знаменитыми музыкальными коллективами и солистами — ведущими мастерами российской сцены. Он имеет большой творческий опыт, — отметила министр.

Сегодня Денис Власенко официально вступил в должность. Первый его концерт в Самаре состоится 8 апреля 2023 года. Ирина Калягина пригласила всех посетить фестиваль, посвященный 150-летию Сергея Рахманинова.

— С симфоническим оркестром Самарской филармонии я уже работал. Это было несколько лет назад и в этом концертном сезоне. Надеюсь, мы вместе будем двигаться вперед, — сказал Денис Власенко.

Он рассказал, что программа нового концертного сезона уже сформирована до июня 2024 года. Планируется пригласить большое количество звезд. К примеру, в Самару приедут с гастролями Юрий Башмет и артисты Мариинского театра.

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