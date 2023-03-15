В Самаре сотрудники пунктов выдачи Wildberries рассказали, как работали 15 марта 2023 года

Сотрудники рассказали о проблемах на работе Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

По всей стране прошли забастовки от работников пунктов выдачи заказов Wildberries. Некоторые из работников в Самаре подумывают присоединиться к коллегам из других городов.

В компании ввели новые правила, сотрудник пункта выдачи теперь вынужден платить деньги из своего кармана, если продавец отправил не тот товар или вещь попалась с браком. Сотрудники также жалуются, что получают регулярные штрафы, а иногда и вовсе им удерживают часть зарплаты.

Работники, устроившие забастовку, требуют отмены штрафов за возврат и брак товара. Также сотрудники хотят введение гибкого графика приемки товара.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.