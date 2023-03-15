Появились подробности аварии на улице Стара-Загора в Самаре

Водитель потерял управление. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре на улице Стара-Загора произошла серьезная авария. Иномарка на скорости влетала в магазин «Энергия».

Как сообщили редакции «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, вечером в среду, 15 марта 2023 года, водитель «Шевроле» ехал по улице Стара Загора в направлении улицы Воронежская. Во время движения у машины отказали тормоза, автолюбитель потерял управление и врезался в витрину магазина.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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