Аргентинец Бенхамин Гарре из «Крыльев Советов» заявил о готовности получить российское гражданство

Бенхамин Гарре готов стать россиянином. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Аргентинский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не исключает вероятности получения им российского гражданства. Об этом сам футболист рассказал журналистам после матча Кубка России с ЦСКА 15 марта 2023 года.

- Я разговаривал на эту тему со спортивным директором «Крыльев» Сергеем Корниленко. И сказал ему, что открыт к такой возможности. Я готов играть в России долго и успешно, и понимаю, что получение российского паспорта может мне в этом помочь, - заявил Гарре.

По словам аргентинца, он уже практически полностью адаптировался к новым условиям, к своей команде, требованиям тренера и даже к российскому климату. А тот факт, что его часто бьют соперники по ногам, футболиста не беспокоит.

- Поверьте, в Аргентине защитники действуют гораздо жестче, чем здесь. Поэтому я тут не испытываю каких-то проблем в этой связи, - пояснил Гарре.

В первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» сыграли в Самаре с ЦСКА вничью 2:2.